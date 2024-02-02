Мать, забывшую ребёнка в детсаду, оштрафовали в Костанайской области

Жительницу района Беимбета Майлина в Костанайской области привлекли к административной ответственности за невыполнение надлежащим образом родительских обязанностей по воспитанию ребенка и уходу за ним, передаёт BaigeNews.kz.

В суде установлено, что 17 января женщина сначала пила алкоголь с сожителем, а после уснула и не забрала четырёхлетнего ребёнка из мини-центра.

"К. злоупотребляет алкогольными напитками, на неё неоднократно поступали жалобы со стороны администрации школы. Суд признал К. виновной, наложил взыскание в виде административного штрафа в сумме 29 536 тенге и установил особые требования к её поведению в виде запрета на употребление алкогольных напитков, обязав являться в отдел полиции для профилактических бесед сроком на шесть месяцев", - сообщили в суде.

Ранее суд в Атырау оштрафовал женщину за то, что её сын-третьеклассник 20 дней без уважительной причины не посещал школу.