  • 2 Февраля, 05:54
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Маму школьника в Атырау оштрафовали за прогулы сына

Сегодня, 04:46
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baigenews.kz/Arman Mukhatov Сегодня, 04:46
Сегодня, 04:46
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Фото: baigenews.kz/Arman Mukhatov

В Атырау суд оштрафовал женщину за то, что ее сын-третьеклассник, 20 дней без уважительной причины не посещал школу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал mgorod.kz.

В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Атырау, которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних. Выяснилось, что сын женщины – ученик третьего класса в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу.

На судебном заседании женщина, признав свою вину, раскаялась в содеянном. Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд “с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал её на 24 150 тенге”.

Постановление суда не вступило в законную силу.

 

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