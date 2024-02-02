Маму школьника в Атырау оштрафовали за прогулы сына

В Атырау суд оштрафовал женщину за то, что ее сын-третьеклассник, 20 дней без уважительной причины не посещал школу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал mgorod.kz.

В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Атырау, которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних. Выяснилось, что сын женщины – ученик третьего класса в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу.

На судебном заседании женщина, признав свою вину, раскаялась в содеянном. Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд “с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал её на 24 150 тенге”.

Постановление суда не вступило в законную силу.