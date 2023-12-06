Мать с младенцем в изоляторе - инцидент прокомментировали в полиции Атырау

В соцсетях распространяют видео о том, что женщину с шестимесячным ребёнком поместили в ИВС в Атырау. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По словам блогеров, сделавших ролик, ещё двое несовершеннолетних детей находились в полицейском управлении.

В департаменте полиции пояснили, что 33-летняя гражданка арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном.

"Подозреваемая нанесла нескольким потерпевшим материальный ущерб на сумму около 15 миллионов тенге под предлогом увеличения денежных средств. При поддержке прокуратуры в межрайонный следственный суд было подано ходатайство о назначении меры пресечения. Информация пользователей социальной сети о том, что гражданка была незаконно задержана сотрудниками полиции - не соответствует действительности. Полицейские действовали в рамках закона. После задержания родственники подозреваемой привезли ей грудного ребёнка. Согласно приказу министра внутренних дел, подозреваемым и обвиняемым женщинам допускается иметь при себе в изоляторе временного содержания детей в возрасте до трёх лет, в случае невозможности передачи последних близким родственникам. Ребёнок был передан матери в соответствии с необходимостью", - сообщили в департаменте полиции.

6 декабря в соответствии с решением следственного суда к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, её освободили из изолятора временного содержания.