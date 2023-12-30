Мать драконов стала кавалером ордена Британской империи

Актриса Эмилия Кларк, получившая мировую славу благодаря роли принцессы Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", стала кавалером ордена Британской империи вместе со своей матерью Дженнифер за создание благотворительной организации SameYou, оказывающей помощь людям, которые восстанавливаются после повреждения головного мозга. Список лауреатов государственных наград по случаю Нового года был размещен на сайте правительства Великобритании в пятницу вечером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Всего в списке значатся фамилии более 1,2 тысячи человек — как знаменитостей мирового масштаба, так и простых британцев, которые были отмечены за служение обществу. В частности, рыцарские титулы получили основатель популярного музыкального фестиваля Гластонбери Майкл Эвис и вдова писателя Роальда Даля (1916-1990) Фелисити, которая учредила детскую благотворительную организацию в память о своем муже, авторе сказочной повести "Чарли и шоколадная фабрика".

Вратарь женской сборной Англии по футболу Мэри Эрпс, которая летом дошла до финала чемпионата мира и была признана лучшим голкипером турнира, также стала кавалером ордена Британской империи. Аналогичного звания удостоилась ее партнер по национальной команде нападающая Лорен Хемп, а выступающая на позиции защитника Милли Брайт получила звание офицера этого ордена.

Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который провел службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в ходе церемонии коронации короля Великобритании Карла III в мае, получил титул рыцаря Большого креста ордена королевы Виктории. Рыцарем ордена Британской империи также стал основатель знаменитой британской сети пабов Wetherspoons Тим Мартин.

Самым возрастным лауреатом в этот раз стала 97-летняя Джилл Гладуэлл из города Стоумаркет на востоке Англии, которая была удостоена звания кавалера ордена Британской империи за поддержку работы регионального подразделения Королевского британского легиона, оказывающего помощь ветеранам.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - прадедом Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем - командоры, после - рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой "сэр" (у мужчин) и "дама" (у женщин).

По традиции список лауреатов государственных наград публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда отмечается официальный день рождения британского монарха.