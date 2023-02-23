"Массовых отмен бронирования туров нет" - посол Турции в РК о землетрясении

Как будет организован туристический сезон в Турции, рассказал на брифинге в Астане посол этой страны Уфук Екиджи, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, до пандемии 400-450 тысяч граждан Казахстана посетили Турцию. После пандемии это количество увеличилось до 700 тысяч человек.

"Турция принимает порядка 40 миллионов туристов. После пандемии пошёл рост до 45 миллионов. Обслужить такое количество гостей - большая задача. И гостиничная сеть Турции отвечает всем этим требованиям. Туристы предпочитают побережный отдых и исторические места. Последние как раз оказались в зоне бедствия и, к сожалению, пострадали. Будут вестись работы по их восстановлению", - сказал посол.

До начала турсезона у страны есть пара месяцев.

"У Турции будут проведены все меры, чтобы принять гостей. Анталья, Алания находятся в 600 километрах от зоны землетрясения. Пока нет информации о массовых отменах бронирования для туристов. Среди моих знакомых иностранных граждан есть много тех, кто желает посетить Турцию с туристической целью. Я считаю, что нет никаких предпосылок для волнений, и туристический сезон будет проходить нормально", - заявил Уфук Екиджи.

Среди сильно пострадавших мест, интересных туристам, посол назвал крепость Газиантепа, ряд мечетей и церквей в провинции Хатай.