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Массовое празднование однополых свадеб устроили в Мехико
Сотни однополых пар и трансгендерных людей в Мехико отпраздновали свадьбы и завершение административных процессов по смене пола. Массовые церемонии прошли за день до ежегодного городского гей-парада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
"Около 120 пар выполнили требования для вступления в брак под лозунгом "Рука об руку, мы маршируем с гордостью", - говорится в заявлении городского правительства.
Отмечается, что брак помогает урегулировать гражданский статус пары и предоставляет им юридические льготы.
38-летняя Кейла Эспиноза вышла замуж за свою партнёршу Ванессу Гарсия, сказала, что очень эмоционально восприняла вступление в брак после совместной жизни.
"Я не думала, что это произойдет вот так. Это очень волнующе ", — отметила невеста.
Один из женихов, Эдгар Мендоса, сказал, что связал себя узами брака после 10 лет со своей партнёршей.
"Это очень важный документ, больше, чем лист бумаги или символ брака. Это безопасность, которую я могу дать своей семье", — сказал он.
В 2009 году Мехико стал первой юрисдикцией в Латинской Америке, легализовавшей однополые браки. Однако остальная часть страны последовала этому примеру только в прошлом году, и Тамаулипас стал последним штатом, который сделал это в октябре.
Еще 131 человек в столице намерены завершить административные процессы смены пола, сообщили городские власти. Трансгендерные люди сталкиваются со многими препятствиями, когда они не могут обновить юридические документы, такие как удостоверения личности, чтобы отразить свою гендерную идентичность.
Процесс, который является бесплатным в Мехико, начался после правовой реформы 2014 года, позволяющей взрослым менять свой пол в свидетельствах о рождении и избирательных карточках, если они указывают, что их пол отличается от того, который был присвоен при рождении.
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