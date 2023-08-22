Массовое отравление в спеццентре в Караганде: шесть детей находятся в реанимации
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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о текущем состоянии детей после отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Гиният отметила, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
"На сегодняшний день из 13 детей шесть находятся в больнице. Их состояние тяжелое. Дети находятся в отделении реанимации, интенсивной терапии. У двоих – состояние тяжёлое, нестабильное. Врачи занимаются лечением детей, борются за их жизнь", - сказала министр в кулуарах правительства.
По её словам, состояние четверых детей из шести оценивается как стабильное, с улучшением.
Ранее сообщалось, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились воспитанники. Один из них погиб.
По информации управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам анализов пищевое отравление у детей не подтвердилось.
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