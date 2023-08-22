Массовое отравление в спеццентре в Караганде: шесть детей находятся в реанимации

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о текущем состоянии детей после отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Гиният отметила, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

"На сегодняшний день из 13 детей шесть находятся в больнице. Их состояние тяжелое. Дети находятся в отделении реанимации, интенсивной терапии. У двоих – состояние тяжёлое, нестабильное. Врачи занимаются лечением детей, борются за их жизнь", - сказала министр в кулуарах правительства.

По её словам, состояние четверых детей из шести оценивается как стабильное, с улучшением.

Ранее сообщалось, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились воспитанники. Один из них погиб.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам анализов пищевое отравление у детей не подтвердилось.