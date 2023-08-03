Пищевое отравление не подтверждается - медики о ЧП с подростками в Караганде
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В Управлении здравоохранения Карагандинской области озвучили результаты анализов детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"По результатам анализов пищевое отравление у всех поступивших пациентов не подтверждается. Материалы направлены на обширное исследование для выявления точных причин отравления", - сообщили в управлении.
По словам специалистов, 3 августа в связи с улучшением общего состояния из больницы выписали двоих детей, поступивших в нейробоксированное отделение 31 июля.
"Продолжается стационарное лечение девяти детей (реанимация – шесть, нейробоксированное отделение – трое). Состояние всех пациентов в динамике стабильное, без ухудшений", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились воспитанники. Один из них погиб.
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