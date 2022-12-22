Массовое ДТП произошло из-за непогоды в Карагандинской области

В Карагандинской области на автодороге Алматы-Екатеринбург произошло массовое ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

ДТП зафиксировано 21 декабря около 17:30 часов на 1045-м километре. Видео с места аварии опубликовали в Instagram-паблике dorogi_karagandy.

"В условиях гололёда водитель грузовой автомашины, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на криволинейный брус, после чего фуру сложило. В результате ДТП было совершено ещё несколько дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Факты зарегистрированы в полиции", - сообщили в ДП.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Караганда | Новости | Дороги (@dorogi_karagandy)

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) вечером 21 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на шести республиканских трассах в Карагандинской области.