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Из-за непогоды в трёх регионах Казахстана закрыты дороги республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на шести республиканских трассах в Карагандинской области:

- Екатеринбург-Алматы (км 1492-1854, уч. Караганда-Балхаш);

- Екатеринбург-Алматы (км 1426-1457, уч. ПВП Темиртау-Караганда);

- Караганда-Аягоз-Бугаз (км 17-219, уч. Караганда-Каркаралинск);

- Кызылорда-Павлодар (км 967-1066, уч. Караганда-п.Молодёжный);

- Кызылорда-Павлодар (км 762-906, уч. п.Атасу-п.Топар);

- Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара (км 231-324, уч. граница Павлодарской области-п.Ботакара).

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара (км 0-231, уч. п.Калкаман-граница Карагандинской области).

В ВКО в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи (км 6-66, уч. село Ушановское-Серебрянск). Также из-за непогоды закрыта трасса Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (км 36-123,

уч. село Предгорное – граница РФ).