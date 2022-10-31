Масштабный сбой произошёл в работе Instagram

Пользователи жалуются на масштабный сбой в работе Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Люди во всём мире не могут зайти в свои аккаунты и просматривать контент.

Жалобы поступают на сайт Downdetetor. Пользователи сообщают, что сначала платформа не давала войти в аккаунт, а после стала сигнализировать о блокировке или заморозке учётных записей.

В компании заявили, что им известно о проблеме.

"Мы разбираемся и приносим извинения за неудобства", - сообщили в компании.