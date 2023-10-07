Массажистки из Таиланда незаконно работали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области трое граждан Таиланда оказывали услуги оздоровительного массажа без разрешения на трудовую деятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Массажистов выявили во время оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал". Их привлекли к административной ответственности по статье 517 ч.5 Кодекса об административных правонарушениях РК. Название статьи — "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока".

Работодатель, принявший на работу незаконных мигрантов, оштрафован на 30 МРП.

За три дня ОПМ "Нелегал" за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности полицейские привлекли более 100 человек. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 8 октября включительно.

Миграционная служба предупреждает, что трудовая деятельность временно пребывающих иностранных граждан в Республике Казахстан без получения разрешения уполномоченного органа запрещена.