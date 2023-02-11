- Алина Дауранова взяла "серебро" чемпионата мира по конькобежному спорту 19:27 3
- Дополнительный подвижной состав метро запустят в Алматы 18:58 120
- Около 600 пассажиров из-за метели застряли на трассе в Туркестанской области 18:36 160
- Машину вместе с водителем замело снегом в Жамбылской области 18:18 255
- Пять организаций уведомили Центризбирком о проведении опросов 17:27 350
- В Турции активизировались мародёры 17:02 510
- Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее 16:39 411
- Массовое скопление транспорта образовалось на закрытой трассе в Жамбылской области 15:54 380
- Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях стартовал в Астане 15:41 411
- В Казахстане изменится структура промышленности 15:29 406
- "Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим" — Скляр 15:06 458
- Богатые люди опасны — лидер партии Baytaq об экологии Казахстана и деньгах 14:35 381
- Кардинально изменить подходы к дорожному строительству хотят в Казахстане 14:25 424
- Как казахстанские медики помогают пострадавшим от землетрясения в Турции 14:19 463
- Столичный вор выслеживал дорогие авто и снимал с них шины по ночам 14:01 361
- 50 тонн гуманитарной помощи из Казахстана поступило в пострадавшую от землетрясения Сирию 13:47 346
- Было стыдно не владеть госязыком: как поляк из Семея стал билингвом 13:33 2294
- Школа загорелась в селе Павлодарской области 13:03 602
- В Казахстане появилась новая коалиция наблюдателей 12:46 457
- Партийный список из 52 человек зарегистрировала Народная партия Казахстана 12:13 472
- Полтора миллиона новых ученических мест появится в школах Казахстана 11:45 453
- Индекс развития молодёжи введут в Казахстане 11:37 432
- Февраль — время ОРВИ: Как защитить ребёнка от простуды 11:18 592
- Алтай Кульгинов посетил долгострои в области Улытау 10:57 450
- Гендиректор АО "Павлодарэнерго" уволен по требованию Скляра 10:37 672
- Фотоловушки и встречи с медведями: о своей "неженской" профессии рассказала охотовед-биолог 10:35 452
- Тела 19 погибших извлекли из-под завалов в Турции казахстанские спасатели 10:17 571
- Коронавирусом за сутки заразились 93 казахстанца 09:26 463
- Строительный кран рухнул на оптовый магазин в Павлодаре 08:49 587
- Неблагоприятные метеоусловия будут в четырёх городах Казахстана 08:17 524
- Астанчанка, сбившая насмерть ребенка, не понесла наказания 07:59 2147
- Бразильская теннисистка рассказала, как "сломила" Елену Рыбакину 07:35 764
- На сбор денег для пострадавших в Турции пожаловались учителя школы в Актау 06:28 1141
- Медсестру наказали за проведение хиджамы на младенце в Атырауской области 05:42 1198
- Из-за утечки газа загорелся банный комплекс в Абайской области 04:07 570
- Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби 03:26 3748
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч 02:03 655
- В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК 01:42 4125
- Аэропорт Уральска купила российская компания 00:33 2869
- Казахстанские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Азии 10.02.2023 708
- Ярмарку вакансий для выпускников "Болашака" провели в Астане 10.02.2023 655
- Землетрясение произошло неподалёку от Талдыкоргана 10.02.2023 1225
- Каким станет Конаев в ближайшие годы: генеральный план города представили главе Миннацэкономики 10.02.2023 742
- Казахстанцев, живущих в Турции, просят встать на консульский учёт 10.02.2023 671
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и России 10.02.2023 1476
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 3490
- 5G и двойник Алматы: как цифровые мечты сочетать с аналоговой реальностью 10.02.2023 687
- Штормовой ветер прогнозируют в Казахстане в выходные 10.02.2023 770
- Незаконные торговые точки демонтируют в Алматы 10.02.2023 675
- Табло на автобусных остановках будут работать с перебоями в Астане 10.02.2023 4716
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 1384
- Жители Семея прочитали Достоевского на 40 языках 10.02.2023 791
- Проект Концепции по обеспечению общественной безопасности представили в правительстве РК 10.02.2023 686
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 891
- На какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, попавшие в ЧС за рубежом 10.02.2023 853
- Дефицит лекарств для лечения гемофилии опровергли в "СК-Фармации" 10.02.2023 736
- Алина Дауранова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по конькобежному спорту 10.02.2023 632
- Меньше 6% отелей Казахстана имеют категорию звёздности 10.02.2023 704
- Более 160 млн тенге выделил Казахстан на помощь Сирии 10.02.2023 688
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 633
- Новый автобусный маршрут свяжет Астану с пригородом 10.02.2023 819
- Тела погибших в Турции казахстанцев доставят в Казахстан 11 февраля 10.02.2023 772
- Без вести пропавшую в Турции казахстанку нашли живой 10.02.2023 1113
- Установлено месторасположение 150 казахстанцев в Турции - МИД 10.02.2023 628
- Какие купюры подделывают чаще всего в Казахстане 10.02.2023 599
- Алматинцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Турции 10.02.2023 566
- Дифференцированный тариф за проезд введут в Актау 10.02.2023 672
- 70 тысяч казахстанцев могут рассчитывать на помощь государства в аренде жилья 10.02.2023 789
- Продукты подорожали в Казахстане за неделю 10.02.2023 682
- Апелляционный суд оставил без изменения приговор экс-министру здравоохранения Биртанову 10.02.2023 831
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 854
- Евгений Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития РК 10.02.2023 610
- В Казахстане резко сократилось число сделок купли-продажи жилья 10.02.2023 684
- Kids go free: что приготовили казахстанские туроператоры в этом году 10.02.2023 621
- Очереди за "7-20-25" в Астане: Ипотечные кредиты закончились за два часа 10.02.2023 600
- Важно создать Тюркскую библиотеку и Музей тюркской истории - Нурторе Жусип 10.02.2023 669
- В Казахстане издательства будут за свой счёт заменять учебники в случае обнаружения в них ошибок 10.02.2023 689
- Токаеву доложили о рекордной прибыли "Байтерека" в 2022 году 10.02.2023 642
- Казахстан завоевал 11 медалей на Кубке мира по спортивной стрельбе 10.02.2023 621
- Павлодарский суд признал Нурлана Масимова виновным по двум административным делам 10.02.2023 854
Машину вместе с водителем замело снегом в Жамбылской области
Жамбылские полицейские откопали авто, попавшее в снежный плен, внутри оказался человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Мужчина всю ночь просидел в машине и не мог из неё выбраться, так как снег заблокировал все выходы. Полицейские выкопали авто и вызвали эвакуатор. Спасенный гражданин выразил благодарность стражам порядка за помощь", — говорится в сообщении.
По информации Национального оператора "КазАвтоЖол", на республиканской сети автодорог работает более 300 едининиц спецтехники и 500 дорожных рабочих.
В Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской регионах из-за метели и ограниченной видимости закрыт ряд участков республиканских автодорог.
Для всех видов автотранспорта движение ограничено на двух участках трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от села Айша Биби до границы Туркестанской области и от границы Жамбылской области до села Машат.
Для грузовых и общественных видов автотранспорта закрыт участок автодороги "Екатеринбург-Алматы" от села Аксу Аюлы до города Балхаш.
Ранее сообщалось о массовом скоплении транспота перед закрытым участком дороги "Алматы-Термез-Ташкент", в ближайших сёлах открыли три пункта обогрева, где обеспечили замёрзших пассажиров и водителей горячим питанием.
-
Trend news
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 3484
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 1383
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1078
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11058
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 53682
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1493
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1504
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3753
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1191
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2158
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1912
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15156
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 4811
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29746
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2130
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2663
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2664
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71098
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21259
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22942
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2648
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5497
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7835
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2471
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2933
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2507
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251476
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2197
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2313
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3612
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3205
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2574
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2625
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4215
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3730
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4304
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2658
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2663
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3262
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2752
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3411
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2783
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2984
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4747
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3147
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3090
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14210
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2844
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3348
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6868
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3347
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3906
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4385
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10581
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3689
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17134
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4565
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3792
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 134035
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3671
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41536
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7489
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7006
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7110
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 18193
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7535
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21585
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10793
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3981
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4473
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3880
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4377
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27794
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9542
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3669
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6707
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3962
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4473
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11226
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10796
-
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 891
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 633
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 853
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 716
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 864
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1107
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1063
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1334
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1266
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1257
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1411
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1301
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1425
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1387
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1314
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1416
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1374
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1566
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1608
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1668
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1718
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1567
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2192
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1693
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1668
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1691
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1549
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1618
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1616
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1901
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1553
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1710
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1705
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1724
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1853
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2001
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1899
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1996
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1809
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2309
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2241
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3249
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2392
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2292
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3189
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2394
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2952
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2623
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2844
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3009
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2949
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2951
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2851
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2698
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2935
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3016
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3013
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3040
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3224
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3100
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3423
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3534
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3363
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3381
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3600
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3452
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3682
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3531
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3445
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3649
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3723
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6150
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4265
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 5159
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 6116
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5841
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5861
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5706
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5158
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7437