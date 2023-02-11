Машину вместе с водителем замело снегом в Жамбылской области

Фото: скриншот с видео

Жамбылские полицейские откопали авто, попавшее в снежный плен, внутри оказался человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Мужчина всю ночь просидел в машине и не мог из неё выбраться, так как снег заблокировал все выходы. Полицейские выкопали авто и вызвали эвакуатор. Спасенный гражданин выразил благодарность стражам порядка за помощь", — говорится в сообщении.

По информации Национального оператора "КазАвтоЖол", на республиканской сети автодорог работает более 300 едининиц спецтехники и 500 дорожных рабочих.

В Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской регионах из-за метели и ограниченной видимости закрыт ряд участков республиканских автодорог.

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на двух участках трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от села Айша Биби до границы Туркестанской области и от границы Жамбылской области до села Машат.

Для грузовых и общественных видов автотранспорта закрыт участок автодороги "Екатеринбург-Алматы" от села Аксу Аюлы до города Балхаш.

Ранее сообщалось о массовом скоплении транспота перед закрытым участком дороги "Алматы-Термез-Ташкент", в ближайших сёлах открыли три пункта обогрева, где обеспечили замёрзших пассажиров и водителей горячим питанием.