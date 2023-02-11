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МЧС РК Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54
113
Фото: МЧС РК

Массовое скопление транспорта образовалось на закрытой трассе в Жамбылской области

Перед закрытым из-за непогоды участком дороги "Алматы-Термез-Ташкент" скопились 150 легковых и 250 грузовых машин, а а также 30 пассажирских автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В одноимённом районе Жамбылской области открыли три пункта обогрева, где обеспечили замёрзших пассажиров и водителей горячим питанием. 

"При необходимости людей доставляю в пункт обогрева. Кроме того, бригада Центра медицины катастров  оказала медицинскую помощь 15 людям, которые жаловались, в основном, на повышенное давление, головную боль и стресс", — сообщили в ДЧС региона.

В ведомстве организован оперативный штаб, открыты телефоны "Горячей линии": +7(7262)513575, 514167.

Напомним, 10 -11 февраля в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение на участках  автодорог области республиканского и областного значения разных направлений.

Этой ночью на двух участках автодорог Куюк-Карабастау- Каратау и Каратау-Жанатас спасатели из застрявших в снежных заносах 12 легковых автомобилей вызволили и доставлили в ближайшие населённые пункты 68 человек, из них 9 детей.

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#спасатели #непогода #закрытие трасс
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:54
113
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