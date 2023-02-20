Марку в честь Султана Бейбарса выпустят в Казахстане

Посольство Казахстана в Египте планирует выпустить почтовую марку в честь 800-летия со дня рождения Султана Бейбарса. Для этой цели АО "Казпочта" и Национальная почтовая организация Египта подписали меморандум, передаёт BaigeNews.kz.

Управляющий директор по почтовому сервису АО Сауле Абильбаева отметила, что выпуск марок будет осуществляться силами и средствами каждой страны самостоятельно.

"Великий Султан Бейбарс сумел привести Египет к небывалому расцвету. Как показывает история, полководец строил здесь мечети, также при нем в Египте развивались ремёсла, земледелие, наука, искусство. В преддверии юбилейной даты мы совместно с Национальной почтовой организацией Египта планируем выпустить почтовую марку. Благодарю коллег из Каира, которые поддержали эту идею", - сказала она.

Представители Национальной почтовой организации Египта также выразили свою благодарность казахстанским партнёрам.