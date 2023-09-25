  • 25 Сентября, 16:30
  • BAIGENEWS

Марата Койбакова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками Казахстана

Сегодня, 09:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
513
Фото: Акорда

Марата Койбакова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич освобождён от должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх