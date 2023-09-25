Марата Койбакова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками Казахстана
Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
513Фото: Акорда
Марата Койбакова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич освобождён от должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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