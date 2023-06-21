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instagram.com/atyrau_tjd Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56
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Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Мальчик застрял в фонтане в Атырау

10-летний мальчик застрял в фонтане в Атырау. Лишь спасатели смогли помочь ему выбраться, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 20 июня в микрорайоне "Привокзальный". Нога ребёнка застряла в сливном отверстии. Спасателей вызвали родители мальчика.

При помощи специнструментов спасатели освободили ногу ребёнка. В ДЧС региона в связи с случившимся попросили родителей объяснить детям опасность игры в фонтанах.

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Сегодня, 18:56
152
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