Макрона сфотографировали с казахскими тазы в Елисейском дворце

Личный фотограф Макрона Соазиг де ла Муассоньер опубликовала в Instagram фото собак породы казахская тазы, которых президенту Франции подарил Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах тазы Жюль и Жанна вместе с чёрным лабрадором Немо запечатлены с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Soazig de la Moissonnière (@soazigdelamoissonniere)

Напомним, Макрон, посетивший в ноябре прошлого года Астану, осмотрел выставку "Этноаул", в ходе которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа. В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.

Позднее в Париж доставили двух пятимесячных щенков. Также французской стороне передали рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.

Стало известно, что щенки получили клички Жюль и Жанна. Они уже "подружились" с чёрным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.

Ещё одним подарком от Президента Казахстана в ноябре прошлого года похвастал всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген. Тазы получил кличку Ғарышкер (Космонавт).

У самого же Касым-Жомарта Токаева сейчас на попечении находятся три чистокровных тазы. Ранее Акорда поделилась фото и видео щенка, которого главе государства подарили на Наурыз в 2023 году. Собаку назвали в честь праздника – Наурыз.