Щенкам тазы, подаренным Касым-Жомартом Токаевым президенту Франции, дали имена
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону щенков национальной породы тазы. Собакам уже дали клички, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Макрон, посетивший в ноябре прошлого года Астану, осмотрел выставку "Этноаул", в ходе которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа. В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.
Позднее в Париж доставили двух пятимесячных щенков. Питомцев обследовали ветеринары и временно поместили в карантин.
Также французской стороне передали рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.
Стало известно, что щенки получили клички Жюль и Жанна. Они уже "подружились" с чёрным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.
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