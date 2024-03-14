Три чистокровных тазы находятся на попечении у Токаева - Акорда

Акорда поделилась фото и видео тазы, которого подарили Токаеву на Наурыз в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В 2023 году на Наурыз разводчик Анна Захарова подарила Касым-Жомарту Токаеву полуторамесячного щенка тазы.

В Акорде уточнили, что в настоящее время у Касым-Жомарта Токаева на попечении находятся три чистокровных тазы.

Выяснилось, что подаренный в прошлом году щенок тазы получил кличку в честь праздника – Наурыз.

"Рыжий самец Наурыз, которого в прошлом году главе государства подарила разводчик Анна Захарова. Возраст питомца – 1 год и 4 месяца. Также есть самец рыже-белого окраса по кличке Ронни, которому 4 года, и 5-летняя белая самка Нэнси", – рассказали в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что собаки содержатся в надлежащих условиях на огражденной территории с теплыми вольерами.