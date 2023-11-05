Токаев подарил Димашу Кудайбергену щенка тазы

Всемирно известный казахстанский певец и композитор в социальных сетях похвастал подарком от президента, передаёт BaigeNews.kz

На своей странице в Instagram Димаш поделился фото со щенком тазы по кличке Ғарышкер (Космонавт).

"Друзья, познакомьтесь, это мой новый друг. Это чудо природы, то есть щенка тазы, мне подарил Касым-Жомарт Кемелевич. Тазы — ценность для нашей нации, одно из "семи сокровищ", оставшихся от предков. Отрадно, что в настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание сохранению и международному признанию тазы. Потому что эта порода отличается характерной красотой, сдержанностью и, по моим наблюдениям, очень умна. Наши предки почитали и любили тазы. Эта собака могла свободно входить в юрту, что означало ее чистоту. Название "тазы" происходит от персидского слова, которое означает "быстрый", "ловкий". Благодарю нашего президента за такой бесценный подарок!", — написал певец, которому не так давно было присвоено звание народного артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, в начале этого года президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет. А представители Союза кинологов Казахстана подали официальную заявку на полноправное членство в Международной кинологической федерации. Это необходимое условие, чтобы добиться официального признания этих пород на международном уровне. Между тем, эксперты предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак породы тазы, которые считаются национальным достоянием Казахстана.

К слову, глава государства в этом году и сам стал владельцем собаки этой породы. Щенка по кличке Наурыз Касым-Жомарту Токаеву подарили в марте на праздничной выставке тазы.

Не так давно казахскими тазы восхищался и президент Франции Эмманюэль Макрон, который приезжал в Астану с официальным визитом.