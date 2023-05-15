Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области

Департамент Агентства по финмониторингу по Жамбылской области расследует уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, передаёт BaigeNews.kz.

"Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств. В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Зарегистрированы четыре уголовных дела по фактам мошенничества.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.