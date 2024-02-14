  • 14 Февраля, 11:12
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Мади Такиев досрочно сложил депутатские полномочия

Сегодня, 10:30
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: Акорда

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Мади Такиева в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Депутаты проголосовали за соответствующее постановление на пленарном заседании палаты.

Напомним, президент Казахстана подписал указ о назначении Мади Такиева министром финансов.

 

 

 

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