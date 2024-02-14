Мади Такиев досрочно сложил депутатские полномочия
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
111Фото: Акорда
Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Мади Такиева в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.
Депутаты проголосовали за соответствующее постановление на пленарном заседании палаты.
Напомним, президент Казахстана подписал указ о назначении Мади Такиева министром финансов.
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