Лжеработника фискальных органов задержали в Астане

В Астане задержали гражданина, который представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

"Согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. тг. за "покровительство", оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями", - говрится в сообщении.

Лжесотрудник был изобличён с поличным при получении второй половины от требуемой суммы.

В настоящее время ведется следствие.