Лжеработника фискальных органов задержали в Астане
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
96Фото: elorda.info
В Астане задержали гражданина, который представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. тг. за "покровительство", оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями", - говрится в сообщении.
Лжесотрудник был изобличён с поличным при получении второй половины от требуемой суммы.
В настоящее время ведется следствие.
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