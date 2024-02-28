Лженотариуса арестовали в Туркестанской области

Мужчину, представлявшегося нотариусом, подозревают в мошенничестве в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 39-летний подозреваемый представился нотариусом и пообещал местному жителю помочь в оформлении документов на землю, а после обманул. За свои услуги он взял с потерпевшего деньги. При проверке стражи порядка установили причастность лженотариуса к четырём аналогичным фактам мошенничества. Общий причинённый потерпевшим ущерб составил около миллиона тенге", - сообщили в ДП Туркестанской области.