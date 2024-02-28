Лженотариуса арестовали в Туркестанской области
Сегодня, 18:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
61Фото: ДП Туркестанской области
Мужчину, представлявшегося нотариусом, подозревают в мошенничестве в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что 39-летний подозреваемый представился нотариусом и пообещал местному жителю помочь в оформлении документов на землю, а после обманул. За свои услуги он взял с потерпевшего деньги. При проверке стражи порядка установили причастность лженотариуса к четырём аналогичным фактам мошенничества. Общий причинённый потерпевшим ущерб составил около миллиона тенге", - сообщили в ДП Туркестанской области.
Подозреваемый арестован, в отношении него проводят досудебное расследование.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте
- Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области
- Прощай Жасыбай: срочно сократить поток туристов в Баянаул требуют экологи