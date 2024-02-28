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Лженотариуса арестовали в Туркестанской области

Сегодня, 18:30
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ДП Туркестанской области Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
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Фото: ДП Туркестанской области

Мужчину, представлявшегося нотариусом, подозревают в мошенничестве в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 39-летний подозреваемый представился нотариусом и пообещал местному жителю помочь в оформлении документов на землю, а после обманул. За свои услуги он взял с потерпевшего деньги. При проверке стражи порядка установили причастность лженотариуса к четырём аналогичным фактам мошенничества. Общий причинённый потерпевшим ущерб составил около миллиона тенге", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Подозреваемый арестован, в отношении него проводят досудебное расследование.

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