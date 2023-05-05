Лжечиновник обманул артистов в Алматы

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В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в обмане нескольких творческих коллективов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

44-летний гражданин Ж., как уверяют в полиции, хороший психолог, он легко мог входить в доверие и ранее был неоднократно судим.

"Фигурант представлялся представителем одного из госорганов. Он обзванивал творческие коллективы и убеждал их руководителей участвовать в больших концертах в столице, обещая щедрый гонорар и аншлаг. Но прежде “организатор” мероприятия просил оплатить стоимость билетов в оба направления и проживания в гостинице на весь коллектив. Не видя подвоха, некоторые потерпевшие охотно пошли на сотрудничество с незнакомцем. В результате – ни обещанного концерта, ни денег", – сообщил подробности замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемого водворили в ИВС.

Алматинец обманывал творческие коллективы, обещая им концерты с аншлагом, сообщает Polisia.kz. Столь нехитрый способ преступного обогащения придумал 44-летний гражданин Ж., ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Установлено, что мужчина – хороший психолог, он легко умел входить в доверие собеседника. – В данном случае фигурант представлялся представителем одного из госорганов. Он обзванивал творческие коллективы и убеждал их руководителей участвовать в больших концертах в столице, обещая, при этом, щедрый гонорар и аншлаг. Но прежде “организатор” мероприятия просил оплатить стоимость билетов в оба направления и проживания в гостинице на весь коллектив. Не подозревая подвоха, некоторые потерпевшие охотно пошли на сотрудничество с незнакомцем и выполнили его требования. В результате – ни обещанного концерта, ни денег, – резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов. Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции при УП Бостандыкского района и управления криминальной полиции города. Он водворен в ИВС ДП. Граждан, опознавших задержанного, полиция призывает связаться по телефонам: 8-707-515-47-35 и 8-700-771-81-77.



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