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LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже
Компания по производству предметов роскоши LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) объявлена премиальным партнёром Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Insidethegames.biz.
LVMH - самая дорогая компания в Европе, её председатель Бернар Арно - самый богатый человек во Франции.
Компания владеет брендами в шести секторах - вина и спиртные напитки, мода и изделия из кожи, парфюмерия и косметика, часы и ювелирные изделия, а также селективная розничная торговля.
В секторе моды ей принадлежит 14 брендов, самый старый из которых Loewe, датируемый 1846 годом, и самый последний Marc Jacobs (1984).
"Часовая компания Chaumet займётся дизайном олимпийских и паралимпийских медалей, а Moët Hennessy, специализирующаяся на винах и спиртных напитках, предложит свою продукцию в рамках пакетов гостеприимства во время Игр. Sephora, занимающаяся продукцией для личной гигиены, выступит в качестве партнёра Эстафеты огня и организует мероприятия, позволяющие брендам продвигать себя на маршруте", - говорится в статье.
Другие элементы партнёрства включают оказание прямой поддержки французским спортсменам, подающим большие надежды на медали. В числе претендентов назвал пловец Леон Маршан, трехкратный чемпион мира и рекордсмен мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
"Последняя часть партнерства "Париж-2024" - это соглашение между LVMH и французской благотворительной организацией Secours populaire français, целью которого является поддержка доступа к спорту для 1 000 детей и молодых людей в возрасте от четырёх до 25 лет, которые живут в уязвимом положении. В рамках сделки LVMH намерена обеспечить финансирование членства в спортивных ассоциациях, программ тренировок и занятий для начинающих", - говорится в публикации.
Партнёрами Олимпийских игр в Париже также являются бренд группы France Telecom Orange, сеть супермаркетов Carrefour, банковская группа BPCE, электрическая компания EDF и фармацевтическая группа Sanofi.
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