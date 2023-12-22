Лучшие из лучших: в Астане определили лауреатов премии Umai

В театре "Астана Опера" огласили имена лауреатов Национальной премии в области искусства Umai: лучших артистов, режиссёров, хореографов, художников, а также представителей других творческих профессий, передаёт BaigeNews.kz.

Перед началом церемонии нам удалось поговорить с одним из номинантов. Солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Дамир Садуакасов специально приехал из Алматы.

"Это очень важное мероприятие для творческого мира нашей страны. Я участвую второй год в номинации "Лучший оперный мужской вокал". Номинировался с номером из оперы Джоаккино Россини "Золушка". Мои коллеги, которые сейчас являются конкурентами, тоже очень много работали. Этот конкурс подстёгивает нас – артистов и представителей искусства – работать лучше, стараться, верить в то, что это кому-то нужно. Выходя на сцену, артисты отдают себя, свою жизнь, свое дыхание искусству. Это уже наша жизнь. И будет правильно, если это увидят и вознаградят", — сказал артист.

Дамир Садуакасов выиграл в номинации "Театральное искусство", как лучший исполнитель мужской партии в опере. А его коллега, исполнительница партии Золушки в одноимённой постановке Оксана Давыденко, награждена как лучшая исполнительница женской партии.

Всего в номинации "Театральное искусство" вручены восемь премий.

В номинации "Актёрское мастерство" за лучшую мужскую роль приз забрал Бекжан Тұрыс, артист Казахского национального театра драмы имени Ауэзова. Лучшую женскую роль, по мнению жюри, исполнила Алмахан Кенжебекова, артистка Талдыкорганского драматического театра имени Римовой. Помимо артистов статуэтки и денежные призы получили режиссёр Казахского академического театра для детей и юношества имени Мусрепова Дина Жумабаева и Владимир Пономарёв за лучшее художественное оформление спектакля.

Премию "Лучший спектакль" выиграл музыкально-драматический спектакль "Гаухартас". Награду вручала лично министр информации и общественного развития Аида Балаева.

Постановка бьёт все рекорды по посещаемости. Билеты на неё распродаются за считанные часы. А номер "Қудаша" стал популярным в социальных сетях и полюбился не только пользователям из Казахстана, но и из Турции и Китая.

Забирая свои награды, многие артисты еле сдерживали эмоции, волновались и искренне радовались своим победам.

Ещё четыре премии присудили за "Лучшее произведение изобразительного искусства" Дауренбеку Бекназарову, Болатбеку Бейсбекову, Батухану Баймену и Алибеку Мергенову.

В номинации "Открытие года" лучшим исполнителем признали солистку театра "Астана Опера" Бибигуль Жанузак, а лучшим спектаклем в этой номинации стала хореографическая миниатюра "Nine" театра "Астана Балет".

Мероприятие сопровождалось постановками, подготовленными работниками столичных театров. Зрители смогли увидеть отрывки спектаклей "Гаухартас", "Белоснежка", "Ромео и Джульетта" и другие.

Своё мастерство продемонстрировали также ансамбль домбристов "Серпер", солисты оперы, хор и оркестр театра "Астана Опера" под управлением дирижёра Руслана Баймурзина.