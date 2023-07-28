Лодки и бинокли есть - в ДЧС Мангистау ответили на обвинения одной из спасённых на Каспии девушек

Фото: lada.kz

Сотрудники ДЧС Мангистауской области опровергли обвинения, высказанные в их адрес одной из спасённых на Каспии девушек. Она назвала спасателей "хайпожорами" и заявила, что на помощь унесённым в море на надувном матрасе пришли моряки, в то время как работники ведомства отложили операцию до утра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам девушки, у спасателей не было биноклей. Оптические приборы якобы пришлось искать родственникам пропавших.

В ДЧС региона заявили, что у них имеется всё необходимое специальное оборудование.

"Лодки есть, бинокли и другое необходимое оборудование также есть. Ежегодно за плечами спасательных подразделений департамента несколько десятков спасённых жизней. Следовательно, говорить об отсутствии оборудования, я полагаю, необъективно. В этом году за счёт поддержки акимата области закуплено 30 единиц спасательной техники", - сообщил начальник отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Ратбек Демеуберген.

В ДЧС также опровергли информацию о том, что девушек спасли бакинские рыбаки.

"В соцсетях распространяли информацию о том, что девушек спасли не сотрудники ДЧС, а бакинские рыбаки. Девушек нашёл экипаж судна "Сункар" казахстанской компании "Казмортрансфлот". В день пропажи оперативная информация была направлена ДЧС в целях оказания содействия в их поисках. Это совместная работа", - пояснил Демеуберген.

По поводу комментариев, что поиски унесённых в море девушек прекратились после 20:00, в ведомстве заявили, что данные меры приняты согласно правилам пользования маломерными судами в тёмное время суток.

"Согласно правилам использования маломерных судов в тёмное время суток по причине отсутствия ориентиров и видимости, вследствие чего возможна угроза жизни спасателей, морские и поисково-воздушные работы не проводятся. Об этом было сообщено родственникам пропавших девушек. До них было доведено, что поиски возобновятся с восходом солнца. Как известно, в тот день была штормовая погода, несмотря на это и наличие рисков спасатели выполнили свою работу добросовестно", - отметил Ратбек Демеуберген.

В ДЧС также опровергли информацию о том, что вертолёт и судно родители наняли за свои деньги.