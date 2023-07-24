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pxhere.com Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53
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Фото: pxhere.com

Ливни и град: прогноз погоды на ближашие три дня в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 25-27 июля в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части РК пройдут дожди с грозами, порывистым ветром. На севере, востоке возможен град", - сказано в сообщении. 

С отрогом северо-западного антициклона 25-26 июля на юге, 27 июля в западных областях страны ожидается погода без осадков. 

Резких изменений в температурном фоне не будет.

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Сегодня, 16:53
139
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