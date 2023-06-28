Лишь в одном городе Казахстана обещают неблагоприятные метеоусловия

Фото: Пресс-служба Мининдустрии РК

По прогнозам "Казгидромета", 28 июня в Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в среду в этом городе возможно ухудшение качества воздуха.

В Актобе 28 июня днём переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 тепла. Ночью облачно, без осадков. Температура воздуха 14-16 тепла.

Метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Жителям Актобе специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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