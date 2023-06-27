Какой будет погода на Курбан айт в Казахстане

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Казгидромет представил прогноз опасных явлений погоды на территории Казахстана на 28 июня, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди. На западе и востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь на юго-западе погода будет без осадков.

На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал, на севере - туман.

В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской и Карагандинской областей, в области Улытау, на востоке, юге Атырауской, на западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.