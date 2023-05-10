Лишь четверть ТБО сортируют и перерабатывают в Казахстане

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Доля сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов в Казахстане в 2022 году составила 25,4 процента, увеличившись за год всего на два процентных пункта. В стране есть регионы, где на переработку попадает всего один процент отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные аналитиков Ranking.kz.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов РК (МЭПР), из 4,3 миллиона тонн мусора в прошлом году через сортировочную ленту или мусороперерабатывающий завод прошли только 1,1 миллиона тонн. Такая же динамика наблюдалась в ресайклинге в промышленности - лишь 40 процентов промышленных отходов было переработано или утилизировано.

Специалисты ведомства ожидают, что в ближайшие два с половиной года, показатели увеличатся на три-четыре процента. То есть к 2024-му уровень сортировки и переработки мусора должен составить 27 процентов, а промышленных отходов - 42 процента.

Аналитики обратили внимание на то, что в ситуация разнится в зависимости от региона.

В Астане доля сортировки и переработки мусора в прошлом году составила 75,2 процента. В Карагандинской области - 54,6 процента, Шымкенте - 30,3 процента.

Большая часть областей отчиталась по итогам прошлого года с показателями ниже республиканского уровня. В 2022 году 14 регионов так и не достигли планки в 25,4 процента. Минимальные доли - у Улытауской (0,1%) и Абайской (1,6%) областей.