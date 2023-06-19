Ликвидация пожара в Абайской области займёт три-четыре месяца - Минэкологии

Фото: МЧС РК

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, когда полностью потушат пожар в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"На протяжении следующих пары недель точно будет проводиться большая работа по дальнейшей ликвидации этого пожара. Сколько времени понадобится? Обычно после пожара проводится служебное расследование. В целом, по ликвидации первоочередные меры включают три-четыре года. Это очистка от гари и так далее", - сказала глава ведомства.

Она отметила, что в регионе сложная местность, что затрудняет работы по тушению пожара.

"Там сложная местность, песчаная. Сосновому бору где-то 100-120 лет. Достаточно древний, поэтому, конечно, потребуется очень большое количество времени для того, чтобы его восстановить. Мы говорим не об одном или двух годах, мы говорим о десятилетиях", - заключила министр.

Напомним, огонь бушует на территории "Семей орманы" в области Абай с 8 июня. Пламя распространилось более чем на 60 тысяч гектаров. В результате пожара погибли 15 человек.