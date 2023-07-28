Лесные пожары в Греции охватили склад с боеприпасами

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Пожарные не смогли остановить продвижение лесных пожаров к военным объектам в центральной Греции, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Euronews.

Мощные взрывы были слышны у побережья Эгейского моря в Греции в районе базы ВВС Волос, охваченной огнём. В результате природных пожаров здесь были уничтожены склады с боеприпасами. Персонал и самолёты F-16 заранее вывезли на другую базу. Пожарная охрана сообщает об эвакуации 12 населённых пунктов. По официальным данным, от детонации боеприпасов никто серьёзно не пострадал.

"Финансово, ни одна семья в районе Киотати не сможет пережить зиму. Это тяжело, потому что всё закрыто. А как вы откроетесь? Для кого работать? Для местных? Они не ходят ужинать каждый вечер. Никто не ходит есть каждый день. Приходится экономить. Мы усердно трудимся всё лето. Мы работаем очень тяжело, по 14 часов в день и даже больше", - говорит хозяйка местного ресторана Елена Хрисафинас.

Правительство настаивает на том, что большинство курортов Греции достаточно безопасны для туристов. Ситуация в стране остаётся критической уже более десяти дней. Природные пожары зафиксированы почти в половине регионов. Только на одном Родосе из зон бедствия эвакуированы десятки тысяч людей.

Отметим, что лесные пожары пытаются обуздать трёх районах Антальи и двух провинциях на юго-востоке Турции. Местами пламя видно даже из отелей.