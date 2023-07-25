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instagram.com/anadoluajansi Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38
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Фото: instagram.com/anadoluajansi

Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции

Лесные пожары пытаются обуздать трёх районах Антальи и двух провинциях на юго-востоке страны. Местами пламя видно даже из отелей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Генеральном департаменте лесного хозяйства Турции, с огнём продолжают бороться в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш. 

Потушить пламя пытаются с самолётов, вертолётов и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В операции задействованы 25 тысяч пожарных. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Anadolu Ajansı (@anadoluajansi)

Из-за жары страшные пожары возникли и в Греции. На острове Родос объявлен наивысший уровень опасности, справиться с огнём не могут уже седьмой день, жителей эвакуируют. 

По данным СМИ, на территории Греции власти пытаются локализовать 82 лесных пожара.

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Сегодня, 16:38
195
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