Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции

Фото: instagram.com/anadoluajansi

Лесные пожары пытаются обуздать трёх районах Антальи и двух провинциях на юго-востоке страны. Местами пламя видно даже из отелей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Генеральном департаменте лесного хозяйства Турции, с огнём продолжают бороться в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш.

Потушить пламя пытаются с самолётов, вертолётов и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В операции задействованы 25 тысяч пожарных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anadolu Ajansı (@anadoluajansi)

Из-за жары страшные пожары возникли и в Греции. На острове Родос объявлен наивысший уровень опасности, справиться с огнём не могут уже седьмой день, жителей эвакуируют.

По данным СМИ, на территории Греции власти пытаются локализовать 82 лесных пожара.