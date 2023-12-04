Легионеры ФК "Каспий" пожаловались на клуб ФИФА из-за невыплаты зарплаты

Иностранные футболисты актауского "Каспия" написали жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА) с финансовыми претензиями в адрес клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz.

Футболистам, тренерам и персоналу должны несколько зарплат за текущий год. Руководство обещает рассчитаться с ними до конца 2023 года, однако легионеры не намерены ждать и решили действовать.

В случае, если "Каспий" не закроет задолженность, клуб ожидают санкции от ФИФА.

По итогам КПЛ-2023 команда из Актау заняла предпоследнее, тринадцатое место и вылетела в первый дивизион. Главный тренер Константин Горовенко покинул "Каспий" и решил возглавить "Жетысу".