Легионеры ФК "Каспий" пожаловались на клуб ФИФА из-за невыплаты зарплаты
Сегодня, 03:17
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Сегодня, 03:17Сегодня, 03:17
115Фото: ФК "Каспий"
Иностранные футболисты актауского "Каспия" написали жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА) с финансовыми претензиями в адрес клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz.
Футболистам, тренерам и персоналу должны несколько зарплат за текущий год. Руководство обещает рассчитаться с ними до конца 2023 года, однако легионеры не намерены ждать и решили действовать.
В случае, если "Каспий" не закроет задолженность, клуб ожидают санкции от ФИФА.
По итогам КПЛ-2023 команда из Актау заняла предпоследнее, тринадцатое место и вылетела в первый дивизион. Главный тренер Константин Горовенко покинул "Каспий" и решил возглавить "Жетысу".
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