Легализовать машины-конструкторы в Казахстане разрешат в ближайшее время

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В министерстве внутренних дел сообщили, что легализовать так называемые автоконструкторы, ввезённые в Казахстан до 1 сентября 2022 года, можно будет в ближайшее время. Постановление, регламентирующее правила регистрации таких машин уже внесено на рассмотрение в правительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, с 23 января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тысяч автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тысяч единиц автотранспорта.

"В настоящее время МВД разработан проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации так называемых "автоконструкторов", то есть автомобилей, ввезённых под видом запасных частей. Проект уже внесён на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе", — рассказал он.

По его словам, после подписания документа оно будет введено в действие через 10 календарных дней со дня официального опубликования. Затем в Казахстане начнётся легализация автоконструкторов.

Напомним, что ещё в начале этого года в МВД не рассматривали возможность постановки на учёт машин, завезённых в страну по частям и собранных уже на месте. Замминистра внутренних дел Игорь Лепеха даже давал совет владельцам авто-конструкторов, находящихся в Казахстане без регистрации. Он предложил водителям разобрать свои машины по частям и продать.

Уже в феврале начальник управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков сообщил, что в МВД прорабатывает вопрос о легализации "конструкторов".

В марте на портале "Открытые НПА" появился проект правил легализации собранных из запчастей автомобилей. Один из их пунктов подразумевал запрет на выезд из страны таких машин и их дальнейшую перепродажу.