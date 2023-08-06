Ладу Дэнс госпитализировали после ДТП в Москве

Появились подробности крупной аварии на трассе М-2 в Московской области, в которой пострадала российская певица и актриса Лада Дэнс, передаёт РЕН ТВ.

Участниками ДТП в районе Подольска стали три автомобиля. Певица ехала на такси. Судя по всему, артистка только прилетела в Москву из Сочи и направлялась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. По пути машина попала в ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоящие на проезжей части автодороги. В результате аварии пострадали четыре человека, рассказал источник, знакомый с ситуацией. У одного из них – перелом позвоночника. Ладу Дэнс увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Информация о состоянии певицы уточняется.