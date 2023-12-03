Кыргызстанцы атаковали Instagram Садыра Жапарова с требованием не менять флаг страны

Последние несколько недель кыргызстанцы массово оставляют комментарии под публикациями Садыра Жапарова в Instagram с требованием не изменять флаг Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

В конце сентября спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов вынесли на общественное обсуждение законопроект об изменении флага страны. Отношение к идее изменилось после того, как ее поддержали Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Президент предложил свой вариант флага, заявив, что, "если, даст Бог, этот вариант пройдет, то отныне мы не будем зависимыми". И добавил, что после изменения флага "будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца".

Изменение флага вызвало критику и недовольство со стороны общественности. Но несмотря на это, 28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага. А спустя день законопроект в первом чтении поддержал парламент.

В социальных сетях президента просят прислушаться к обычным кыргызстанцам, и если он действительно хочет улучшений для страны, для этого нужно менять плохие кадры и изменять различные системы в стране.

Отметим, что последний пост президента Кыргызстана датируется 4 ноября этого года, с тех пор Садыр Жапаров ничего не выкладывал на своей странице. При этом в топах комментариев под последними публикациями призыв не изменять флаг страны, они сопровождаются сотнями лайков.

Неизвестно, заметит ли Садыр Жапаров просьбы и призывы кыргызстанцев касательно флага страна.