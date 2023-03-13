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Радио Азаттык Сегодня, 02:32
87
Сегодня, 02:32
87
Фото: Радио Азаттык

Кыргызстан будет поставлять товары в Россию в обход Казахстана

Министр энергетики и коммерции КР Данияр Амангельдиев сегодня, 11 марта, рассказал, на какой стадии находится проработка альтернативного пути поставок товаров из Кыргызстана в Россию в обход Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

По его словам, альтернативный маршрут нужен, поскольку у поставщиков из Кыргызстана нередко возникают трудности при транзите товаров через Казахстан.

"Также у нас большой реэкспорт товаров из Китая, не подпадающий под внутреннее потребление. И надо отметить, что у нас с Казахстаном единая таможенная территория", - сказал он.

Министр экономики отметил, что швейная продукция и большинство товаров, производимых в Кыргызстане, будут поставляться транзитом через Казахстан, а часть реэкспортных из Китая - по новому транспортному коридору.

"Экспорт занимает примерно столько же времени, как и через Казахстан. Сначала товары поставляют в Узбекистан, потом в Туркменистан, в Туркменистане из порта Туркменбаши по Каспию в Махачкалу либо в Астрахань, и оттуда до Москвы 900 километров. И стоимость логистики такая же за счет дешевого топлива в Туркменистане, хотя расстояние больше", - рассказал он.

 
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#Казахстан #Кыргызстан #торговля
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:32
87
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