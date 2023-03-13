Кыргызстан будет поставлять товары в Россию в обход Казахстана

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Министр энергетики и коммерции КР Данияр Амангельдиев сегодня, 11 марта, рассказал, на какой стадии находится проработка альтернативного пути поставок товаров из Кыргызстана в Россию в обход Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

По его словам, альтернативный маршрут нужен, поскольку у поставщиков из Кыргызстана нередко возникают трудности при транзите товаров через Казахстан.

"Также у нас большой реэкспорт товаров из Китая, не подпадающий под внутреннее потребление. И надо отметить, что у нас с Казахстаном единая таможенная территория", - сказал он.

Министр экономики отметил, что швейная продукция и большинство товаров, производимых в Кыргызстане, будут поставляться транзитом через Казахстан, а часть реэкспортных из Китая - по новому транспортному коридору.