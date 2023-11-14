Квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год обсуждают в Казахстане

Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год", передаёт BaigeNews.kz.

Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год". Согласно документу, в будущем году наша страна готова принять 2 433 кандасов и 7 050 переселенцев

Проект размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.

Напомним, в 2022 году гражданство Казахстана получили более 22 тысяч человек.