Квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год обсуждают в Казахстане
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
157Фото: Polisia.kz
Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год", передаёт BaigeNews.kz.
Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год". Согласно документу, в будущем году наша страна готова принять 2 433 кандасов и 7 050 переселенцев
Проект размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.
Напомним, в 2022 году гражданство Казахстана получили более 22 тысяч человек.
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