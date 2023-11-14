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Квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год обсуждают в Казахстане

Сегодня, 09:14
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: Polisia.kz

Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год", передаёт BaigeNews.kz.

Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2024 год". Согласно документу, в будущем году наша страна готова принять  2 433 кандасов и 7 050 переселенцев

Проект размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.

Напомним, в 2022 году гражданство Казахстана получили более 22 тысяч человек.

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