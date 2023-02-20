Более 22 тысяч человек получили гражданство Казахстана в прошлом году

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В 2022 году более 22 тысяч человек получили гражданство Казахстана. Об этом сообщили на брифинге МВД в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По указу президента гражданство получили 1375 человек, в упрощённом порядке – более 20 тысяч.

Из них более 17,5 тысячи — кандасы, по соглашению об упрощённом порядке приёма в гражданство между Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Россией — 1287 человек, по конвенции о гражданстве замужней женщины — 1777.

В МВД также сообщили, что по результатам акции по регистрации недокументированных лиц и лиц с неопределённым гражданством выявлено более восьми тысяч человек без гражданства.

"Важно отметить, что Казахстан не признаёт двойное гражданство, поэтому под особым контролем находится работа по выявлению подобных фактов. Законодательством предусмотрена административная ответственность за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство нашей страны, а также за несообщение в установленные законодательством", — отметила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек.

Всего за последние пять лет к ответственности привлечено 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве.