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Курсы доллара и евро выросли перед выходными в Казахстане

Сегодня, 18:17
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курсы иностранных валют стали выше перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 2,3 тенге и составил 459,5 тенге. Курс евро увеличился до 505,4 тенге.

Курс российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,38 тенге.

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