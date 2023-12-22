Курсы доллара и евро выросли перед выходными в Казахстане

Курсы иностранных валют стали выше перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 2,3 тенге и составил 459,5 тенге. Курс евро увеличился до 505,4 тенге.

Курс российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,38 тенге.