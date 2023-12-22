Курсы доллара и евро выросли перед выходными в Казахстане
Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
105Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курсы иностранных валют стали выше перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 2,3 тенге и составил 459,5 тенге. Курс евро увеличился до 505,4 тенге.
Курс российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,38 тенге.
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