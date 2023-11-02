Курс тенге укрепился в Казахстане
Вчера, 17:49
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Вчера, 17:49Вчера, 17:49
276Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам укрепился курс тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,05 тенге, снизившись за сутки на 1,88 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470 тенге, в Алматы - 470,5 тенге.
Курс евро составил 496,27 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 63,87 тенге.
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