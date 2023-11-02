  • 3 Ноября, 05:41
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Курс тенге укрепился в Казахстане

Вчера, 17:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 17:49
Вчера, 17:49
276
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам укрепился курс тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,05 тенге, снизившись за сутки на 1,88 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470 тенге, в Алматы - 470,5 тенге.

Курс евро составил 496,27 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 63,87 тенге.

Самое читаемое

Наверх