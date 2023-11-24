  • 24 Ноября, 19:53
  • BAIGENEWS

Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане

Сегодня, 18:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
103
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара по их итогам вырос на 1,7 тенге и составил 462,8 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 465 тенге, Алматы - 463,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 503,72 тенге, российского рубля - 5,2 тенге, китайского юаня - 64,86 тенге. 

Самое читаемое

Наверх