Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара по их итогам вырос на 1,7 тенге и составил 462,8 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 465 тенге, Алматы - 463,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 503,72 тенге, российского рубля - 5,2 тенге, китайского юаня - 64,86 тенге.