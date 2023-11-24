Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
103Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара по их итогам вырос на 1,7 тенге и составил 462,8 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 465 тенге, Алматы - 463,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 503,72 тенге, российского рубля - 5,2 тенге, китайского юаня - 64,86 тенге.
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