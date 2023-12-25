Курс доллара снизился почти на два тенге в Казахстане
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
122Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился, передаёт BaigeNews.kz.
После выходных курс американской валюты упал на 1,9 тенге и составил 457,6 тенге.
Курс евро наоборот стал выше - 504,85 тенге.
Курс российского рубля по итогам торгов - 5 тенге, китайского юаня - 64,38 тенге.
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