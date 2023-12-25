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Курс доллара снизился почти на два тенге в Казахстане

Сегодня, 17:57
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных курс американской валюты упал на 1,9 тенге и составил 457,6 тенге.

Курс евро наоборот стал выше - 504,85 тенге.

Курс российского рубля по итогам торгов - 5 тенге, китайского юаня - 64,38 тенге. 

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