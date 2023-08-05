Купили квартиры и стали бездомными: дольщики устроили митинг в Атырау

Перед зданием Атырауского областного суда 4 августа собрались около 40 дольщиков четырёх жилых комплексов, строительство которых в Атырау было признано незаконным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Ақжайык".

В 2019 году эти люди заключили договор с компанией Saraishyq invest group, которая вела строительство жилых комплексов "Байсанат", "Saraishyk", "Qazanat" и "Family Town". Там было указано, что они должны были быть сданы в эксплуатацию в 2021 году. Но этого не произошло: строительство было приостановлено — из-за того что, как выяснилось, на эти ЖК не было разрешения.

"В 2019 году я вложил деньги в покупку трёхкомнатной квартиры стоимостью 27 миллионов тенге в ЖК "Saraishyk". С тех пор прошло 4 года, и нет ни дома, ни денег. Четыре месяца назад мы подали заявление в полицию, но нам неизвестно, как продвигается расследование. По нашим сведениям, учредители строительной компании, забравшей наши деньги, находятся под домашним арестом. Значит, они виноваты? Мы просим, чтобы расследование было прозрачным", — говорит житель города Жоламан Кухаев.

По словам вкладчиков, большинство из них продали свои квартиры, чтобы купить новые в этих жилых комплексах.

Динара Ержанова вложила 11 миллионов в покупку двухкомнатной квартиры стоимостью 15 миллионов тенге в ЖК "Saraishyk".

"Для этого мы продали своё жильё. Насколько я знаю, ещё около 300 человек сделали то же самое по этим 4 жилым комплексам. Там есть молодые люди с детьми и ветераны, живущие на пенсию. Теперь, в нынешней ситуации, кто-то снимает квартиру, кто-то приютился у родственников. А люди из акимата говорят, что, мол, мы у них не спрашивали, есть ли разрешение на строительство этих домов. Разве они сами не видели, что в центре города строятся четыре одинаковых жилых комплекса? Разве за этим не нужен контроль со стороны властей? И куда смотрел ГАСК?" – вопрошает Динара Ержанова.

По её словам, в ЖК "Байсанат" вкладчики вложили в общей сложности 1,5 миллиарда тенге, а на сегодня вместо положенных девяти этажей поднято только три. При этом есть информация, что в ЖК "Байсанат" одна и та же квартира была продана двум-трем "клиентам".

Главное требование митингующих — привлечь инвесторов к уголовной ответственности и продолжить строительство на объектах. Или вернуть им вложенные деньги в полном объёме.

"Если к нам не поступают жалобы от вкладчиков, мы не имеем права проводить проверки. Заявлений к нам не поступало, граждане жаловались только в полицию. По закону строительная компания должна передать нам эскизный проект жилого дома и получить уведомление об утверждении. Но разрешительный документ они не получали", — поясняет начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области Нариман Бигали.

По сообщению пресс-службы ДП Атырауской области, в отношении троих подозреваемых по данному делу ведется следствие.

"По заявлению 190 потерпевших ведется досудебное расследование по статьям 195 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") и ч. 4 статьи 190 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РК", — сообщили в пресс-службе ДП.

Напомним, в Актобе дольщики ЖК "Аружан" три года не могут получить ключи от квартир. Люди прошли все инстанции в надежде добиться наказания для недобросовестного застройщика. Даже выиграли суд, который обязал вернуть горожанам вложенные деньги. Но и это ни на что не повлияло