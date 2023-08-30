Кулинары Усть-Каменогорска установили новый мировой рекорд

Итальянскую закуску капрезе с сыром моцарелла длиною 100 метров 15 сантиметров приготовили ко Дню города.

В Усть-Каменогорске установили мировой рекорд по изготовлению самой длинной закуски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Рекорд Казахстана и, по сути, мировой рекорд взялась установить компания "Багратион". Для изготовления капрезе использовался сыр моцарелла собственного производства, а приготовлением закуски занялась команда поваров резиденции "Остров".