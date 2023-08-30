  • 30 Августа, 22:23
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Кулинары Усть-Каменогорска установили новый мировой рекорд

Сегодня, 21:21
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yk.kz Сегодня, 21:21
Сегодня, 21:21
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Фото: yk.kz

Итальянскую закуску капрезе с сыром моцарелла длиною 100 метров 15 сантиметров приготовили ко Дню города.

В Усть-Каменогорске установили мировой рекорд по изготовлению самой длинной закуски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Рекорд Казахстана и, по сути, мировой рекорд взялась установить компания "Багратион". Для изготовления капрезе использовался сыр моцарелла собственного производства, а приготовлением закуски занялась команда поваров резиденции "Остров".

“Наша книга рекордов регистрирует рекорды на территории Казахстана. Но в мире такого еще не было, то есть никто не готовил закуску капрезе для мирового рекорда, то есть опыт, в любом случае, будет считаться уникальным”, - сказал официальный представитель Казахстанской книги рекордов КИНЭС Куандык Кудайбергенов.

 

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