Куда обращаться владельцам павшего скота в результате паводков, рассказали в МСХ

По словам официального представителя МСХ РК Олжаса Тлебалдина, количество павших животных составляет 8,1 тысяч голов. Всем владельцам положены выплаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Совместными усилиями акиматов регионов и Министерства сельского хозяйства удалось отогнать на безопасное расстояние более 88 тысяч сельхозживотных. Количество павших животных составляет 8,1 тысяч голов, в том числе МРС - 6 тысяч голов, КРС – 1,5 тысяч, лошади – 514 голов", - сказал Тлебалдин.

Он добавил, что республиканский противоэпизоотический отряд продолжает усиленную работу по утилизации трупов животных в целях сохранения стабильной эпизоотической обстановки. На сегодняшний день утилизировано 4,1 тысяч голов павших животных.

По словам спикера, разработан и утверждён Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода алгоритм по выплате компенсаций владельцам павшего скота.

"Для решения вопросов установки владельцев, определения ущерба и решения других, связанных с этим вопросом, в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба. Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию с указанием данных по животным", - сказал он.

Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий.

Размер компенсации владельцам будет определён на основе данных, о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.